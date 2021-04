Suri Nick Cave'i kallim ja loomepartner Anita Lane

Anita Lane oli laulja ja kahe Nick Cave'i tuntud loo "From Her to Eternity" ja "Stranger Than Kindness" kaasautor. Sooloartistina kirjutas Lane tumedat ja mahlakat loomingut. Ta aitas kirjutada lüürikat kollektiividele Birthday Party ja The Bad Seeds. Siiani esitab Cave oma kontsertidel Bad Seedsi loomingut, millele on Lane olnud kaasautor.