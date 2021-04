KUULA | Kas Uku lõpetab viimaste seas? Eurovisioni ametlikus uudisteportaalis nähakse võitjana hoopis Kreekat

Foto: kuvatõmmis Youtubest

Juba õige pea tasub end sättida Eurovisioni lainele. Nimelt mai keskpaigas algab maailma üks suurim lauluvõistlus Eurovision ning ka Uku Suviste looga "The Lucky One" astub võistlusesse. Paraku ei ennustata Eurovisioni ametlikus uudisteportaalis Wiwibloggs Ukule just väga kõrget kohta, vaid võidu napsab hoopis Kreeka.