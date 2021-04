Kéa superstaarisaates osalemisest: mul pigem ei ole positiivsed mälestused

Kuigi Kéa jäi Mihklile superstaari saatest helgelt meelde, ei ole lauljataril endal saatega seonduvalt just kõige toredamad emotsioonid. "Mul pigem ei ole positiivsed mälestused, sest ma oleksin tahtnud parem kui ma olin," meenutab ta.

Neile noortele, kes mõtlevad saatesse kandideerimisele, soovitab ta võtta rahulikult ja harjutada piisavalt. "Kuula ennast! Mina näiteks salvestan enda proove nutitelefoniga, see võimaldab sul parandada vigu, mis sa oled teinud," sõnab ta.

Superstraari saade andis Kéale hoogu ja tänaseks on ta isegi osalenud muusikalis. Enda sõnul on tal aga unistusi mitmeid. "Soolokarjääri unistust ma maha ei pane, aga ma tahaksin veel kindlasti näidelda ka seriaalides ja filmides. Ma arvan, et unistustel ei peaks olema piire," lisab Kéa.