KLÕPS | Miljonär Armin Karu noorim tütar puhkab kallimaga kuuma Hispaania päikese all

Jaanuaris näitas Kati esmakordselt oma sotsiaalmeedias 19-aastast kallimat Rauno Haidlat. Võrkpall24 lehel on välja toodud, et Rauno Haidla on VK Selver Tallinna kaitsemängija ning ta on 186-sendimeetrit pikk. Tema isa Jaano Haidla on võrkpalliliidu suurtoetaja, ettevõtja ja endine võrkpallur. Ka Rauno õemees on tuntud võrkpallur ja Eesti koondise temporündaja Andri Aganits.