Politsei vahistas Lady Gaga koerad röövinud isikud, kes said süüdistuse mõrvakatses

Nüüd teatas politsei, et on kahe prantsuse buldogi varguses ning tulistamisega lõppenud röövis vahistanud mitmed asjaosalised, kirjutas TMZ.

Mitmed korrakaitsja allikad kinnitavad, et asjaosalised vahistati neljapäeval ning neile esitati mitu süüdistust, alates mõrvakatsest kuni röövini välja. Politsei valduses on videosalvestis, mis näitab, kuhu koerad pärast 24. veebruari röövi viidi, ning see oli politsei jaoks üks olulisemaid asitõendeid.