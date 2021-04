KLÕPS | Blogija Mallukas käis kallimaga pilvede all: me pole kumbki erilised kõrguse fännid

"Ma ei tea, mis teie täna tegite, aga mind viis täna (eile - toim) peika niisama lennukiga sõitma. Veits naljakas, sest me pole kumbki erilised kõrguse fännid, aga tegelikult oli mega lahe ja ülituus oli Tallinna niimoodi ülaltpoolt vaadata," avaldas Mallukas Instagramis, lisades, et parima kohtingu auhind läheb Gerdile.

Kroonika kirjutas aprilli alguses, et eelmisel aastal oma laste isast Kardost lahku läinud Mallukas ehk Mariann Treimann on leidnud endale uue kaaslase.

Eesti loetuima blogi autor ja enda elust telesaate teinud Mariann Treimann (30) ehk Mallukas paljastas, et on kaks kuud tagasi leidnud kohtingurakendusest Tinder endale uue kaaslase. Kuid kolme lapse ema, kes muidu on aastate jooksul rääkinud oma blogis absoluutselt kõigest, lasknud jälgijad isegi live-ülekande vahendusel sünnitusele ega ole teinud ka saladust enda mõne päeva tagusest rinnasuurendusoperatsioonist, oli otsustanud uue väljavalitu nime vaka all hoida.