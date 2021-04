Ettevõtja Priit Piilmanni avalik pöördumine: Triin Tuula küsis minult 500 000 eurot, või muidu algab avalik sõda

Viimased kaks nädalat on avalikkuse ees lahatud endise ETV ilmateadustaja Triin Tuula ja ettevõtja, Viru Keemia Grupi ühe omaniku Priit Piilmanni eraelu, mis avalikkuse jaoks algas pisikesest ajalehekuulutusest 17. aprillil ilmunud Postimehest. Selles sooviti õnne Priidule ja Triinule ühise lapse sünni puhul. Täna ilmunud Kroonikas ütleb Triin, et Eesti üks rikkamaid mehi on ta lastega üksi jätnud. Kroonika avaldab Piilmanni vastulause muutmata kujul.