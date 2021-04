FOTOD | Staarnäitleja Kirill Käro saabus Eestisse ning naudib perega koosolemist täiel rinnal

Tallinnas sündinud ja kasvanud Kirill Käro (46) ladus oma tuntusele vundamendi 2013. aastal, mängides peaosalist, erakordse lõhnatajuga kriminalisti Ukraina detektiivisarjas "Nuuskija". Uus kuulsuselaine saabus tänavu oktoobris, kui Netflix hakkas näitama kaheksaosalist Vene põnevussarja "Epideemia" (Netflixis kannab see pealkirja "To The Lake"), milles Kirill on samuti peaosas, kehastades jõukat ettevõtjat Sergeid, kes päästab endise naise ja nende ühise poja tundmatu viiruse ja selle levikuga kaasneva kaose käest.