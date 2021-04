KLÕPS | Milline naine! Kertu Jukkumi suurepärane figuur võtab lausa sõnatuks: naiselik külg on mul mammilt päritud

"Mulle meeldib väljuda oma mugavustsoonist - olla jalgupidi poris, kättpidi räpa sees. Olen kuid rännanud ripsmetušši ja käekotita ning see õpetas eheduse kunsti. Sedagi, kui vähe on mul tegelikult vaja. Aga elus on rohkem värve ja teiselt poolt mulle meeldib glamuur, tipptasemel meigikunst, maani kleidid. Viimaseid on mul liiga palju, aga ma ei loobu mitte ühestki! Usun, et naiselik külg on mul Mammilt päritud. Tema oli üdini daam, kes ei lahkunud kodunt kunagi kübara ja laitmatu maniküürita. Tema erkoranže kiharaid mäletavad veel paljud. Talle valmistas lausa tuska, et ta tütar eelistab teksapükse kübaratele. Nii pärandas ta oma ilusaima kleidi, kuldsed kingad, uhke krae ja kübarad mulle," kirjutas Jukkum oma postituse pealkirjas.