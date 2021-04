Metroojaamas tantsinud Getter Jaani: see oli meeletu eneseületus

"Täna on rahvusvaheline tantsupäev ja see hetk, New Yorgi metroojaamas on hetk, mida ma lihtsalt ei unusta, kuna see, et ma seal tantsisin ja improviseerisin oli meeletu eneseületus, aga oii...kuidas ma nautisin seda! Tants on mind kokku viinud nii võrratute inimestega, kes inspireerivad, õpetavad ja mängivad minu elus tohutult suurt rolli," kirjutas Getter oma postituse pealkirjas.