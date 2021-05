Tohoh! Liis Lemsalu vihjas avalikuks tulnud saladusele juba mitu kuud varem

Liis Lemsalu külastas märtsi lõpus Sky.ee taskuhäälingut Hirmocast, kus pajatati väga mitmekülgsetel teemadel. Muuhulgas lasi lauljanna lendu ka põneva vihje, millest sel hetkel veel kellelgi peale asjaosaliste aimu polnud. "Võtan päev korraga, aga juba mõne kuu pärast tuleb välja üks uudis, mis on seotud minuga.. ilmselgelt," sõnas ta salapäraselt oma tulevikuplaanidest rääkides.

Mõned päevad tagasi Lemsalu teatas oma Instagrami konto vahendusel, et on liitunud rahvusvahelise plaadifirma Warner Music perekonnaga ja nii see juhtuski.

Uudis on üllatav, sest Liis on aastatega end iseseisvalt üheks Eesti tuntuimaks artistiks üles ehitanud. "Kuigi mul on Eestis oma kindel kuulajaskond ja fännibaas juba olemas, siis on mega põnev näha, kuhu see koostöö mind viib ja mida me korda hakkame saatma," selgitab Liis otsust suure plaadifirmaga liituda.

"Ma pole ju väga-väga pikalt ühegi suure plaadifirmaga sellist koostööd teinud... Seega on see äge võimalus oma karjääris midagi uut proovida," ütleb Liis ning lisab, et on väga põnevil uue peatüki ees.

Sama plaadifirma alla kuuluvad ka maailmakuulsad artistid Ed Sheeran, Madonna, David Guetta, Cher jpt.