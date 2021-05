KUULA | Kas Lea Dali Lioni üks viimaseid lugusid ennustas tema lahkumist ette?

Helirežissöör Kristo Kotkas avaldas Lea Dali Lioni viimase laulu Soundcloudis ja jagas seda Facebookis. "Lea lahkus meie seast ilmselgelt ja ebaausalt liiga vara. Tal jäi kindlasti väga palju asju tegemata, eriti muusikat välja andmata, mida ta oli sahtlisse kirjutanud. Minu käes on üks lugu, mille ta tegi lõpuni, kuid minu teada ei andnud ta seda avalikult välja, kuid kuulates selle loo sõnumit tundsin, et see lugu peaks ikkagi ilmuma, mitte jääma igaveseks peitu," kirjutas Kotkas.