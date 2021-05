EKSKLUSIIVKATKEND | Neeme Raud sõltuvusest raamatus "Kainus": kõige pimedam on enne koitu

Pigem ütlen nii: see võib kõigil õnnestuda, aga garantiid ei ole. Sõltlane on sõltlane terve elu, aga ta võib elada nagu terve inimene, kui oma nõrka kohta meeles peab. 50/50 on number, mida ikka

ja jälle välja tuuakse. Olgu öeldud, et veel 50 aastat tagasi oli paranejate arv üsna nulli lähedal. Igasugune statistika sõltlaste puhul on muidugi väga spekulatiivne. Ma saan öelda, et mul on

kolmekuulises raviprogrammis olnud aegu, kus ei ole olnud ühtegi tagasilangejat. Aga kui mõõdame sama gruppi poole aasta pärast, on see number teine, kuna on libastumisi. Kui mõõdame aasta pärast, on number jälle teine. Kui mõõdame viie aasta pärast, on see

veelgi muutunud. See näitab, et üheski programmis osalemine ei anna inimesele kindlust, et ta jääb kaineks kogu järgnevaks eluks. Oluline on alustatud eluviisi jätkamine. Vahel lausa hambad ristis,

iga hinna eest. Hirm, et tulevikus hakatakse uuesti jooma, on mu gruppides paljudel. Siin annan väga lihtsa soovituse: tee sama, mida esimesel kolmel kuul, kui soovid sama tulemust ka kolme

aasta pärast. Korda seda, mis sulle edu on toonud. Ja edu tähendab muidugi kainust.