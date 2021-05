Elliot Page Oprah Winfreyle: soovahetus päästis mu elu

Rolliga filmis "Juno" Oscarile nomineeritud näitleja jagas Oprah Winfreyle muljeid, mis tunne oli transmehena kapist välja tulla, vahendas BBC.

Ta ütles Oprahle, et see oli vajalik ja tähtis ajal, mil transkogukond on langenud suure kriitika alla. Tegu oli tema esimese teleintervjuuga pärast eelmise aasta detsembris transmehena kapist välja tulles.

34-aastane kirjutas, et ülakeha operatsioon on võimaldanud tal esimest korda elus end oma kehas mugavana tunda. Ülakeha operatsioon tähendab rinnakoe eemaldamist, et luu maskuliinsem vorm.

Operatsioon andis Page'ile uue energia, mis tekitas vabastava tunde. "See pole olnud elumuutev vaid minu jaoks, ma usun, et see on ka elupäästev ja oluline ka teiste jaoks. Ja kuna praegu toimub transtervisele suur rünnak, kuigi juba praegu on sellele vähene ligipääs," rääkis Page.

Intervjuu ajal, mis avaldub reedel Apple+'is, rääkis Page, et transnoored kannatavad praegu kõige enam. Page'ile tõid pisarad silma küsimus, mis on talle soovahetuse ajal kõige enam õnne toonud. Page'i sõnul on need väikesed asjad, nagu T-s'rgi kandmine.

"Astuda duši alt välja, panna rätik endale ümber piha ja vaatad end peeglist ning mõtled: näed, see olengi mina. Ning mul ei teki hetke, kus mul on paanika," rääkis näitleja.

Page'i puhul kahtlustati aastaid, et ta on lesbi, kuni ta viimaks 2014. aastal seda ka ise kinnitas. Kuus aastat hiljem andis ta teada, et identifitseerib end mehena ja soovib, et teda kutsutakse Ellen Page'i asemel Elliot Page'iks.