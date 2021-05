Grammy auhinnad eemaldavad vastuolulised hääletuskomiteed

Recording Academy andis teada, et nende liikmed, keda on tuhandeid, valivad järgmise aasta nominendid ja võitjad, vahendas BBC.

Staarid nagu Zayn Malik ja Halsey kutsusid varasemat süsteemi ebaausaks ning sellel polnud läbipaistvust. Rassiliselt vähemusgruppidesse kuuluvad artistid on auhindu pikalt mitmekesisuse puudumisest süüdistanud.

Selle aasta alguses süüdistas Kanada laulja The Weeknd Grammy auhindu korruptsioonis, kui ta ei olnud nominendina üles antud üheski kategoorias, kuigi tema hittsingel veetis rekordilised 52 nädalat USA muusikaedetabeli esikümnes.

Record Academy lisas, et enam kui 90 protsenti nende liikmetest teevad taaskord läbi kvalifikatsiooni protsess, et garanteerida, et liikmed oleksid ikka aktiivselt muusika loomega seotud.

Akadeemia ajutine juht Harvey Mason lubas, et nad arvestavad edaspidi rohkem kogu muusikakogukonna vajadustega.

The Weeknd teatas märtsi keskel, et kavatseb Grammy auhindu igavesti boikoteerida. Ta teatas, et teda enam auhinnagalal ei näe, kuna usub, et kuskil on salajased komiteed, mis valivad nominente.

Ta ütles The New York Times'ile: "Ma ei luba oma plaadifirmal enam oma muusikat sinna esitada."

Tegu on viimase peatükiga Grammyde ning artisti vahel, kui gala eestvedajad ei andnud The Weekndi edukat albumit "After Hours" nominendina üles. Seda põhjusel, et gala korraldajad ning artisti esindajad ei saanud omavahel esinemise osas kokkuleppele. Grammy'd pakkusid välja ultimaatumi - kas nemad või Super Bowl. Kanada laulja valis viimase.

TMZ siseallikate sõnul maksis Super Bowli poolaja-show'l esinemine lauljale Grammy'de nominatsioonid. Grammy'de juht Harvey Mason Jr. aga vaidles vastu, öeldes, et artisti nomineerimata jätmises pole midagi kahtlast.

Sellele vaatamata usub The Weeknd, kes on võitnud kolm Grammyt, et galal puudub läbipaistvus ning see ei tähenda tema jaoks enam midagi.