Oscari-võitja Olympia Dukakis suri 89-aastaselt

"Minu armas õde, Olympia Dukakis, suri täna hommikul New York Citys," kirjutas näitlejanna vend Apollo Dukakis Facebooki. "Pärast mitmeid kuid halvenevat tervist tunneb ta viimaks rahu ja on oma kalli abikaasa Louisiga."

Kuigi Dukakis oli auhinna ja tunnustuse eest tänulik, imestas ta natuke Oscari võitmise üle, kuna ei tundnud ise, et see oleks olnud tema parim rollisooritus.

Dukakis oli kolmel korral nomineeritud ka Emmyle oma teletöö eest ja seda sarjades "Lucky Day" (1991), "More Tales of the City" (1998) ja "Joan of Arc" (1999).

Meenutades hiljutises intervjuus oma karjääri, sõnas Olympia Dukakis, et meelelahutusmaailmas on olukord naiste ja vähemuste jaoks paremaks muutumas. "Rohkem naisi töötab lavastajana ning teevad suuri otsuseid ja see on hea. Olen õnnelik, et olen elanud piisavalt kaua, et seda muutust näha," ütles ta.