Rein Rannap pettunult: keegi ei taha uutest lugudest kuuldagi

Rannap tõdes, et mitte ainult kuulaja ja mitte ainult suvel ei taheta kuulda neid samu vanu lugusid. "Ka kontserdikorraldajad ja esitajad tahavad ainult vanu laule. Keegi ei taha uutest lugudest kuuldagi," ütles ta saates " Hommik Anuga ".

Ta lisas, et kui kogu aeg esitada vanu lugusid, siis tekib küsimus, et kuhu panna oma loominguline energia. "Ma kirjutan uusi ka, aga sahtlisse, aga suunan kogu oma loomingulise energia vanade ümberseadmisesse."

Selle aja jooksul on rahva südamesse jõudnud mitte ametlikuks Eesti hümniks nimetatud "Eesti muld ja Eesti süda" ning paljude muusikahuviliste lemmik "Suudlus läbi jäätnud klaasi". Viimane on üks väheseid laule, kus meloodia sündis enne teksti.

"Tavaliselt leidsin sõnad luuletekstidest või andsid luulejad ise neid mulle. Aga see tuli niisama klaveri taga improviseerides. Siis käisin Ott Arderile peale, et ta sellele sõnad teeks. Teda nõusse saada oli väga keeruline, sest ta elas boheemlase elu, aga pikkade pealekäimiste peale ma selle lõpuks kätte sain," meenutas Rannap Retro FM hommikuprogrammis jaanuari lõpus.

Rannap sõnas ka, et Arderil on oma versioon sellest, kuidas sõnad sündisid. Paljud soovisid temalt sõnu ja ühel hetkel oli ta paljudele "võlgu". Siis ta lõpetas kahe või kolme ajal pidutsemise, kirjutas sõnad kuuele laulule järjest ning "Suudlus läbi jäätunud klaasi" oli üks nendest. "Seda hästi ei usu," ütles Rannap, kuid tõdes, et Arderil tuli sõnade kirjutamine kergelt.