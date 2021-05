Postimehes ilmus kuulutus: "Triin Tuula ja Priit Piilmann. Palju õnne tütre sünni puhul."

Pealtnäha süütu õnnesoovi taga peitus aga tõsiasi, et abielus suurärimees, kes on ühtlasti üks rikkamaid mehi Eestis, on üle kümne aasta pidanud Triin Tuulat armukesena ja neil on koos tegelikult kaks last.

Kuulutusele oli kirjutatud juurde nimi "Helene", aga pärimise peale selgus, et selle tellis hoopis keegi teine.