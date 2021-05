"Kuldvillak" sai uue viie saate tšempioni: võitja teenis üle viie tuhande euro

Kaheksa aasta ja viieteistkümne hooaja jooksul, mil populaarne mälumäng "Kuldvillak" Kanal 2 ekraanil olnud, ei olnud ühelgi naismängijal õnnestunud veel viit saadet järjest võita ja tšempioni tiitlit saada. Saate varasemast ajaloost TV3 ekraanilt on see õnnestunud kahel naisel.

Kroonika on varasemalt kajastanud, et paljud televaatajad teavad Eppu ehk hoopis kui võluvat lauljatari, kelle hääl kõlab sellises raadiohitis nagu "See linn on minu".