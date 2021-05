"Hingesoojust" ajutiselt juhtinud Heveli Veersalu kihlus kallimaga

Postitus Facebooki oli lühike, kuid tähendusrikas. Tanel oli ühel põlvel, käes kihlasõrmus ja tema armastatu Heveli kiigel, imestamas tema elu ühe tähendusrikkama momendi üle.

"2-aastane taimer läks käima," kirjutas Tanel postituse juurde.

Möödunud aasta oktoobris andis Heveli südamliku ja avameelse intervjuu enda elu kohta. Seal ta rääkis ka, kuidas ta oma praegust kihlatut kohtas.

Ühel päeval oli mul Facebookis kiri küsimusega: kas võiksid minuga välja tulla?" meenutab Heveli seitsme aasta tagust tutvumist Taneliga. Kui keegi nii spontaanselt küsib, on päevselge, et mängus on teineteise märkamine ja meeldivus.

Tanel oli Heveliga kohtunud põgusalt Kaitseliidu talvepäevadel, kus toona 17aastane Heveli õpetas noori kodutütreid tantsima. Taneli firmalt, mis keerab erinevatele bändidele nuppe, nagu Heveli ütleb, oli tellitud üritusele muusika. "Oli külm detsember. Lumi oli maas. Mul oli seljas paks Kaitseliidu laiguline puhvaika ja talvemüts oli tõmmatud silmini. Ulatasin talle vaid Tanel Padari CD-plaadi, et see tüdrukute tantsuks õigel ajal ette mängitaks. Kuidas nii paksude riiete all mind oli võimalik üldse märgata, seda mina ei tea. Ainult mu silmad olid nähtaval," räägib Heveli.

Kui noored kohvikulaua taga istusid, tunnistas Tanel, et sai tol talvepäeval Hevelit pikalt tegutsemas jälgida ja talle oli selge, et tegemist ei tule põgusa kohvikuskäigu, vaid millegi hoopis tõsisemaga.

"Tanelil oli õigus! Tunneme end teineteise seltsis väga hästi," ütleb Heveli. Ta lisab, et kui mõtleb oma lapsepõlveunistustele, siis sarnanevad need vägagi tänase päevaga. Nimelt ostsid Heveli ja Tanel paari kuu eest Heveli kodutalu lähedusse vana maja, et see üheskoos korda teha.