KUUMAD KLÕPSUD | Oma keha kiivalt varjanud Billie Eilish poseeris seksikas pesus!

Hitimeister tunnistab ajakirjale antud intervjuus, et blondid juuksed panevad teda tundma rohkem naisena, kuid ta otsustas uut juuksevärvi paar kuud parukate all varjata. Nimelt kartist ta, et uut soengustiili ei võeta hästi vastu.

Samuti ei kavatse ta enam oma kurve ja keha lohvakate riiete all peita. "Kui sa tunned, et sa näed hea välja, siis sa näedki hea välja," arvab ta. Paljude fännide arvates sarnaneb Eilish Vogue'i piltidel meie seast lahkunud sekspomm Marilyn Monroega. Seksikad fotod paljastavad ka seda, et staar on lasknud oma kõhule tätoveerida suure joonistuse.