FOTO | Palju õnne! Lauri Pedaja perre sündis tütar, kes sai haruldase nime

Uuele ilmakodanikule pandi nimeks Aria, kes on värske isa sõnul terve kui purikas ning ka emaga on kõik korras. Tegemist on suhteliselt haruldase nimega, sest selle aasta alguses oli Eestis sama nimega vaid 27 naist.

Lauri ja Gethel on tuttavad juba kuus aastat, kuid 2017. aastal tegid noored sotsiaalmeedias oma suhte avalikuks. Aasta tagasi paljastas Lauri, et on Getheliga kihlatud. "Tegin ettepaneku nüüd, kuna tundus õige aeg. Me oleme koos väga õnnelikud ja naudime iga hetke koos... järjest paremaks läheb," ütles ta pärast jah-sõna saamist.