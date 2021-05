Kanye Westi muusikaauhindadel kantud tossud müüsid ulmelise summa eest

Nike Air Yeezy sarja kuuluvad tossud müüdi eraoksjonil uskumatu 1,8 miljoni eest, olles nüüd kõige kallimad jalatsid maailmas, kirjutas CNN.

Jalatsite alghind oli miljon dollarit, kuid läks sellest peaaegu kaks korda üle ning Sotheby oksjonimaja sõnul on tegu kõige kõrgema ametlikult registreeritud hinnaga.

Ameeriklasest räppar demonstreeris Yeezy jalatseid esimest korda 2008. aastal viiekümnendate Grammy auhindade ajal, aga need ei läinud kunagi ametlikult müüki. Küll aga on Sotheby nüüd kinnitanud, et tegu on esimeste tossudega, mis on müüdud rohkem kui miljoni eest.

Yeezy tossud. Foto: Scanpix

Jalanumbriga 46 tossud ostis investeerimisplatvorm RARES. Tegu on platvormiga, kus asjaosalised saavad osta, müüa ja vahetada haruldasi ning palju soovitud jalatseid. RARESi tegevjuht ja kaasasutaja Gerome Sapp sõnas, et Grammydel kantud jalatsite puhul on tegu ajaloolise esemega.

Tegevjuht lisas, et nende jalatsite ostmisega soovitakse laiendada juurdepääsu ning julgustada kogukondi, mis tegelevad haruldaste jalatsite müügiga.

Sotheby tänapäevaste kogumisesemete ja tänavavarustuse juht Brahm Wachter sõnas, et niivõrd suur jalatsite hind näitab, et Kanye Westi puhul on tegemist tänapäeva üha mõjukama jalatsidisaineriga.