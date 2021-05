Rahvabänd Respekt tuleb taas, kuid uue lauljatariga

Liiveri vahetab välja lauljatar Jane Kruusmaa ning värske koosseis on saanud valmis esimese laulu, mis kannab nime "Elu ees". "Eks me kõik jõuame ühel päeval tagasi oma juurte juurde, nii juhtus ka Respektiga, kellel on hea meel tervitada kollektiivis taas Jane Kruusmaad, kellega koos Respekt aastal 2009 sündis, kasvas ja kõrgustesse lendas," seisab Respekti pressiteates.

Esinemiste osas on Respekt aga võtnud kindla seisukoha - esinemisi võetakse vastu vähem ja kaalutletult. "Pigem olgu esinemisi vähem ja me teeme neid suure energia, soovi ning poweriga, kui et neid on palju ja sellest saaks taas nö. "liinitöö" - mis kaotaks ära kvaliteedi ja energia - mis tegelikult saigi kunagi Respekti lahkuminekule saatuslikuks."