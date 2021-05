"Naiste sõja" hooaja dramaatilises finaalis teevad näitlejadebüüdi Jaak Madison ja Ester Karuse

"Saksa sõjaväe üle piiri tuleku filmisimegi õigetes paikades–Valgamaal. Kohal olid sõjaajaloo klubi FrontLine'i liikmed oma mundrites, nii et iga viimne kui detail on õige. Valga Militaarteemapark andis meile kasutada autentse tanki ja korraldas enne võtteid kõigile "sõduritele" kasarmus peo ja ööbimise. Palju Valga elanikke tulid vabatahtlikult metsavendadeks."

Lisaks juba nähtud külalisnäitlejatele nagu Eve Kivi ja Ott Lepland, löövad sarja lõpuepisoodides kaasa ka Kaisa Selde (proua Palusalu), Rain Tolk (härra Tamm) ning noored näitlejad Robin Kivirand ja Märten Männiste, kes on loonud juba rolle nii ekraanil kui laval. Kaks noormeest mängivad vendi Fred ja Sven Iset, kes on jäänud ajalukku kui koolipoisid, kes 1941. aasta hilissuvel heiskasid uuesti Pika Hermanni tippu sini-must-valge lipu. Fred Ise on ka ainus romaani ja sarja reaalne tegelane, kellega Sanderil on õnnestunud kohtuda.