Laulmisest pausi teinud Sissi võttis vastu üllatava tööpakkumise: ma ei osanud nii elada…

"Mu häälepaelad ei sulgu ja ma ei tohi päris pikalt laulda, isegi ümiseda mitte. Kui probleemist teada sain, arvasin, et sellega tegelemine on lihtne. Aga veel kuu aega hiljem nutsin pool ööd, sest ma ei osanud nii elada…" meenutab Sissi arstilt saadud halba uudist.

Pisikesi lasteaialapsi on ta aja jooksul hakanud aga armastama. "Lasteaias töötamine on mulle väga selgelt näidanud, et minus eksisteerib mingi emalik külg. Aga praegu tahan reisida ja maailma näha, koos Madisega."