Teadusnõukoja juht Irja Lutsar: suurüritusi suvel ei toimu

"Ma ei ole küll ilmaennustaja, aga ma arvan, et suvi ikkagi tuleb," sõnas Irja Lutsar R2 saates "Pulss". "Kui te nüüd küsite selle viiruse mõttes, siis positiivsed märgid on need, et see viirus on hooajaline, seda me oleme kogu maailmas näinud. Kindlasti suvehooajal nakatumine läheb allapoole," lisas ta, kuid ütles, et võimatu on prognoosida, kui palju täpselt nakatumine alla võib minna.

"Ma siiski tahan loota, et mingeid üritusi suvel saab teha," oli Lutsar lootusrikas, kuid ütles samas, et võrreldes möödunud aastaga oleme me paremas seisus nii vaktsiini kui ka läbipõdenute seisukohalt, kuid samas on muutujaid valemisse väga palju tulnud.

24. märtsil selgus, et Rammsteini kontsert lükkub koroona tõttu edasi. Rammstein andis oma Facebooki lehel teada, et koroonaviiruse tõttu lükkus nende Euroopa turnee edasi aastasse 2022. Rammstein esineb Tallinna Lauluväljakul 20. juulil 2022.

Rammsteini kodulehel seisab, et nad on edasilükkamise üle väga pettunud, kuid mõistetavatel põhjustel peavad seda tegema. Nad rõhutavad, et kõik ostetud piletid kehtivad ka uuel kuupäeval.

Viiendat korda ning võimsamalt kui kunagi varem Eestisse järgmisel suvel saabuv Rammstein suudab taas üllatada - uue show valguspark, püro- ja tuleefektide maht ületab saksa ansambli kõigi varasemate kontsertide produktsiooni keerulisust ja mastaapi. Kui paar aastat tagasi esineti Lauluväljakul suvefestivalide tuuri raames, siis seekord tullakse täiesti uue, üle kahetunnise showga, mille keskel on suur erikujuga lava.

Rammstein on vaieldamatu kvaliteedimärk. Pole just palju bände, kes oleks võimelised Baltikumis show'sid taas ja uuesti välja müüma ning seda juba pea, et kahekümne aasta jooksul. Rammsteini võib juba vabalt Eesti rahva lemmikbändiks pidada ning olla üsna kindel, et nende show'st Lauluväljakul saab 2022. aasta suve suurim ja meeldejäävaim välikontsert.