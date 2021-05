Televaatajad valivad täna õhtul Eesti võimsaima selgeltnägija!

Just rahva valik otsustab võitja – Eesti võimsaima selgeltnägija, kellele kuulub au, tiitel ja kristallkäsi. Kõik kolm finalisti on andekad ning erinevate imepäraste võimetega.

Selgeltnägija Merily tajub nähtamatuid energiaid ja kontrollib infot kaartidega. Tema teekond esoteerika vallas on olnud hämmastavalt kiire ja edukas. Merily põlvneb väärikast selgeltnägijate sugupuust, kus erilised võimed olid vanaemal ning ka tema ema Kirsti on Eesti üks tunnustatumaid oma ala tegijaid.

Tunnetaja Kristelle tunneb hästi kivide maagilisi omadusi. Oma jõudu käib ta ammutamas naiste väelaagrites. Kõige rohkem usaldab ta iseennast ning ta motoks on olla hea, kuna siis on ka ümbritsev maailm elamiseks parem koht, sest õhus on palju positiivset energiat.