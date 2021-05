Telesaatejuht Liis Lusmägi müüb kodu: aeg on edasi liikuda

"Kallid sõbrad, aeg on edasi liikuda. Ja seepärast oleme müüki pannud oma imearmsa avara kodu. Selles on ruumi suurele perele, kes saab koguneda söögilaua ümber ühisteks jutuajamisteks; keegi ei pea kaklema wc-järjekorra pärast, sest tualette on korteris 2! Pruuniks teiseks juuniks saad suurel terrassil, kuhu paistab päevapäike ning kus õhtul hiljem saad nautida hääd jooki päikeseloojangu taustal," kirjutas Liis Lusmägi Facebooki.

Ta lisas: "Korteril on harvnähtavalt madalad kommunaalkulud. Ja tuletan meelde, et meid on peres neli ning lapsed on olnud suured vannis ligunejad!"

2018. aastal ehitatud korteri suurus on 92,9 m² ning maksab 225 000 eurot.

Liis Lusmägi rääkis aprilli alguses Kroonikale oma pere reliikviast ehk vanast kiiktoolist, millel keegi istuda ei tohtinud. See kingiti tema vanaisale Augustile 60. sünnipäevaks 1981. aastal.

"Mu vanavanemad elasid Väike-Maarja vallas. Minu isa Rein ostis kiiktooli aga ühest Tallinna mööblikauplusest. Kiiktool polevat hästi autosse mahtunud, kuid kuidagi see sinna pressiti. Isa ei mäletanud täpselt, aga võimalik, et ta sõber hoidis 120 kilomeetri pikkuse sõidu ajal ust kinni, et tool välja ei kukuks," rääkis Liis.

Foto: erakogu

"Mäletan, et ka kiiktoolile leiti punane villavaip peale, et vältida kulumist. Ma ei mäleta, et lapselapsi oleks lubatud kiiktoolile istuma. See oli vanaisa kingitus, mille omastas tegelikult vanaema Hilja, sest ta oli suurem televiisori vaataja ja talle meeldis teleka ees kiikuda. Pärast vanaisa surma oli see vanaemale ka lemmikkoht, kus uinuda."