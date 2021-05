"Eesti selgeltnägijate tuleproovi" hääletusel kuvati valed numbrid. TV3: see on müstika

Esmakordselt ajaloos kujunes „Eesti selgeltnägijate tuleproovi“ finaal ka ootamatult müstiliseks, sest esialgu välja kuulutatud hääletusnumbrites oli ootamatu numbriviga. "TÄHELEPANU! Suured vabandused kõikide finalistide ning kaasaelajate ees. Saates kuvatud esialgsed telefoninumbrid on VALED!" teatab TV3 enda Facebookis.

TV3 esitab ka siis õiged numbrid, et vaatajad saaksid Merily, Kristelle, Vicery ja Allani eest hääletada.

"Tegeleme praegu. See on müstika. Kunagi pole sellist asja juhtunud," andis Adermann, kes on alates tänasest vastutab ka TV3 turunduse eest, napi vastuse.