Bill ja Melinda Gates lahutavad 27 aastat kestnud abielu

"Me ei usu enam, et saaksime paarina edasi areneda," selgitasid Bill ja Melinda ühises avalduses.

"Pärast pikka arupidamist ja hulka palju tööd oleme teinud otsuse abielu lõpetada. Viimase 27 aasta jooksul oleme üles kasvatanud kolm uskumatut last ja loonud fondi, mis töötab kogu maailmas, et võimaldada kõigil inimestel elada tervislikku ja saavutusterohket elu. Jätkame fondis koostööd, kuid me ei usu enam, et saame oma elu järgmises etapis paarina koos kasvada," seisis avalduses.