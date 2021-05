Ženja Fokin Tuula ja Piilmanni suhtedraamast: selle asemel, et keerata ilmakraane, keerab Tuula meil miljonäridega rahakraane

"Ja olukorrast riigis - meie armas ilmateadustaja Tuula siin selle asemel, et keerata ilmakraane, keerab meil miljonäridega rahakraane," põrutab Fokin otsekoheselt.

Hiljuti kirjutas Kroonika, et Fokin viibis Balil, kus ta teenindas Venemaa suunamudijaid.

"Olen siin tööviisaga ja puhkusest on asi kaugel. Raban palmide all samamoodi nagu kallil kodumaalgi. Päike ja soojus on boonuseks,” sõnas Ženja. Balilt saavat pakkuda ka personaalšopingu teenust Eestis olevatele klientidele: "Aitan neil šopata e-poodides."