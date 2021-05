Kolmikliidus olnud "Tiger Kingi" eksabikaasa leidis naissoost armastuse: abiellumine oli mu õnnelikum päev maailmas

Ekslusiivses intervjuus tõdes John, et kahjuks tal ei ole raha eemaldamaks tatoveeringud, mis on seotud Joe Exoticu nimega. Muuhulgas tõdeb mees The Sunile, et pulm naisega oli tema õnnelikum päev maailmas. "Seda lükati edasi pandeemia tõttu, kuid üks hetk otsustasime minna lihtsalt end registreerima. Me otsustasime, et ei soovi kaameraid sinna - oleme ainult meie. Tunnistan ausalt, et ma pole end kunagi varem tundnud nii hästi."