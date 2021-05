Monika Tuvi mehine pere sai uue täienduse

"Tutikas kutsupoiss Rudy tuli perre ühisel soovil ja nimi sai pandud pere ühisel otsusel. Meie vana koerake Dollar lahkus detsembri lõpus, olles siis 14aastane," ütleb Monika. Ta teab, et chihuahuadel tavaliselt nii pikka eluiga ei ole. Monika sõnul sai koerake kordi elule äratatud, nad tegid talle südamemassaaži kolmel korral, kuid rohkem ei pidanud kutsa süda vastu: "See on siiani nii kurb, sest kui sul on nii pikka aega sõbrake, keda järsku enam ei ole, jätab see jälje. Lohutab see, et tal oli väga pikk ja ilus elu."