Jennifer Gates vanemate lahutusest: see on olnud väljakutsuv aeg kogu meie perekonna jaoks

"Nüüdseks on paljud teist kuulnud uudiseid minu vanemate lahutamise kohta," lausub ta ning jätkab: "See on olnud äärmiselt väljakutsuv aeg kogu meie perekonna jaoks."

"Ma siiani õpin, kuidas kõige paremini seda protsessi toetada ja emotsioone hallata oma perekonnaliikmetega. Ma olen tänulik piisava ruumi eest sellega toimetulekuks. Ma isiklikult ei kommenteeri edaspidi mitte midagi, mis on seotud lahutusega. Samas teadke, et teie lahked sõnad ja toetus tähendavad minu jaoks palju."

"Aitäh, et mõistate meie soovi privaatsusele ajal, mil me kõik liigume elus uude etappi," võtab ta kõik kokku.

"Me ei usu enam, et saaksime paarina edasi areneda," selgitasid Bill ja Melinda lahutust ühises avalduses.

"Pärast pikka arupidamist ja hulka palju tööd oleme teinud otsuse abielu lõpetada. Viimase 27 aasta jooksul oleme üles kasvatanud kolm uskumatut last ja loonud fondi, mis töötab kogu maailmas, et võimaldada kõigil inimestel elada tervislikku ja saavutusterohket elu. Jätkame fondis koostööd, kuid me ei usu enam, et saame oma elu järgmises etapis paarina koos kasvada," seisis avalduses.