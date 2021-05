FOTOD | Kas nüüd terendavad vanglatrellid? Korduvalt samade liiklusrikkumistega vahele jäänud tõsielustaar seisis jälle kohtu ees

Tänavu märtsis aga selgus, et kohus saatis Kalvi- Kalle Kruusamäe kriminaalasja, kus talle pannakse süüks mootorsõiduki süstemaatilist juhtimist ilma vastava kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguseta, tagasi prokuratuuri. Kalvi-Kalle Kruusamäe teatas, et ta loobub sõlmitud kokkuleppemenetlusest.

Muu hulgas soovis Kalvi-Kalle prokurör Aarne Pruusi tagandamist, sest tema sõnul oli prokuröril mehe vastu isiklik vimm. Prokuröri sõnul tal aga isiklikult midagi Kalvi-Kalle Kruusamäe vastu pole ja noor mees on ikkagi ise oma elu keeruliseks elanud ja teadlikult juhtinud mootorsõidukeid, kuigi seaduse järgi ta seda teha ei tohi.

Lääne ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Liivi Reinhold kommenteeris toona, et süüdistataval on õigus loobuda kohtus varem prokuratuuriga sõlmitud kokkuleppest. Ta lisas, et Kalvi-Kalle Kruusamäe toimik jõuab nüüd tagasi prokuratuuri, kus valmistatakse ette süüdistusakt asja kohtulikuks arutamiseks.