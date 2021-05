Jaagup Kreemi abikaasa mehe pöörastest naisfännidest: algusaastatest leidub päris naljakaid seiku

"Tore on see, et nad fännavad Jaagupit ja tema peab sellega ise tegelema. Algusaastatest leidub ka päris naljakaid seiku. Kord Amigos valisin kontserdi vaatamiseks mugava koha, aga siis tuli üks tüdruk ja teatas, et see ei ole minu koht ja leidku ma endale teine positsioon. Leidsin," meenutab Kristiina.