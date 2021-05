HARULDANE FOTO | Internetti lekkis Beyonce ja Jay-Z perepilt, kus on näha, kui suureks nende lapsed juba kasvanud on

Scanpix

Kuigi Beyonce ja Jay-Z on maailma üks tuntumaid abielupaare, siis nende kolme last on viimasel ajal tähesärast eemale hoitud. Nüüd on sotsiaalmeedias levimas nende perefoto, kust on näha, et paari vanim laps Blue Ivy (9) on peaaegu emast juba pikem.