Tuntud emade koroonaaja pihtimused | Kristiina Heinmets: lastel on tekkinud lootusetuse tunne!

STRESS JA VÄSIMUS KIMBUTAVAD Möödunud suvel tehtud pildil on koroona-elust paus ja põhjust naeratada, ent see kooliaasta, mis valdavalt distantsõppel möödunud, on olnud iseäranis raske. Kristiina tunnistab, et stressis ja väsinud on nii pojad Charlton ja Airon kui ka tema ise. Tütar Amelie igatseb laulustuudiot ja on veebruarist alates lasteaiast kodune.

Hele-Mai Alamaa