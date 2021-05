Heelia Sillamaa: leppisime elukaaslasega kokku, et ei räägi enam omavahel endisest kodust ega naisest, kes selle ära võttis

"Võeti isegi allkirjad kinnitamaks, et ükski teine omanik korterist huvitatud ei ole. Kui olukord võttis aga noore pere tarvis ootamatu pöörde, tuli välja, et õiguslikult on paber täiesti kasutu. «Kui kodukaotusest kuulsime, oli see karm," tõdeb Heelia tänagi. Kuna meenutamine pole kergemate killast, sõlmis paar kokkuleppe, et omavahel ei räägita enam endisest kodust ega naisest, kes selle ära võttis.