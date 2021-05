Kristel Kruustük haigestus koroonasse: ma tunnen end nõrgana, mul on iiveldus

ETTEVÕTTLUSAUHINNAD 2018 Foto: Kristjan Lepp

Eesti noorim naismiljonär Kristel Kruustük avalikustas oma Instagrami leheküljel, et ta on haigestunud koroonaviirusesse. Ettevõtja sõnul on lastega kõik korras, kuid tema enesetunne on väga halb.