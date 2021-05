Mis sellel fotol valesti on? Bidenite ja Carterite kentsakas ühisfoto levib internetis kulutulena

Sotsiaalmeedias kurdavad mitmed kasutajad, et pildilt jääb mulje, nagu oleksid Bidenid lausa hiiglaslikud Carterite kõrval. Kuigi praegune president on tõesti pikem kui tema eelkäija, siis antud silmamoonduse on tekitanud mitu aspekti.

Asjatundijate sõnul on kasutatud foto tegemiseks lainurkobjektiivi, mis jätabki mulje, et pildi keskel olevad asjad on väiksemad kui need, mis on äärtes. Samuti on Carterid pandud istuma väikestesse tugitoolidesse, mis tunduvad Bidenite kõrval imepisikesed.