Värske isa Lauri Pedaja pidi piirangute tõttu haiglast üksi lahkuma: see olukord on ääretult kurb

"Just olin saanud hoida oma tütart süles, loonud temaga esimese tõelise kontakti ja siis lõigatakse see kontakt justkui noaga läbi. Loodan siiralt, et tulevased värsked isad seda kogema ei pea,“ tõdeb Lauri.

"Muidu oleksin ilmselt tõstukiga haigla akna taga ja katsuksin sealt sisse ronida,“ muigab ta. „See olukord on ääretult kurb, aga minu elus juhtunud midagi erakordset, mis juba praegu on täielikult muutnud minu mõttemaailma – see on lihtsalt nii võimas tunne, olla isa, sõber, hoidja, kaitsja oma lapsele,“ lisab Lauri.