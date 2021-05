Marilyn Mansoni ekskallim: ma pääsesin tõelise koletise käest

Nüüdsest on Ashley Morgan Smithline nõus rääkima tõtt Marilyn Mansoni kohta. Smithline tunnistab, et Manson väärkohtles teda seksuaalselt mitmeid kordi. 52-aastane rokkar olevat teda mitmeid kordi löönud ja lõikunud naist haakristiga kaetud noaga. Muuhulgas olevat mees pistnud seksi ajal talle rusika kurku. Peale selle sundis Manson teda tegema temaga vereülekannet, kus tema ja Smithline'i veri ühilduvad. Ta lukustas naise teatud hetkedel ka "pahade tüdrukute" ruumi, mis oli helikindla klaasiga.

Pärast mitmeid naistepoolseid süüdistusi, vastas Manson veebruaris, et tema intiimsed suhted on alati olunud täielikult konsensuslikud. Ta nimetas naiste lugusid meelevaldsteks tõe moonutusteks. Ka Mansoni esindaja eitab rangelt naise väiteid.

"Nendes süüdistustes on nii palju valet, et me ei teagi, kust otsast hakata vastama," seisab Mansoni esindaja avalduses. "Smithline suhe ei kestnud kauem kui üks nädalgi."