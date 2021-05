Tartu populaarse klubi terrassil pidutsesid piirangutest hoolimata mitukümmend noort. Klubi programmijuht: see oli kahetsusväärne olukord

Õhtulehele kommenteeris pidu Genklubi programmijuht Jaan Kroon: “See nägi natukene halvem välja, kui tegelikult oli. Inimesed lahkusid kiiresti, kümne minuti jooksul oli tõesti olukord, kus nad kogunesid kõlari juurde. Me üritame selliseid olukordi edaspidi vältid."

"Sündmust ei toimunud. Õueala, mis on meil üpris suur, oli esimest päeva avatud. Külastajad hoidsid enamiku õhtust kenasti distantsi ja jälgisime ka hoolsalt, et alal ei oleks rohkem kui lubatud. Õhtu lõpus tekkis hetkeks olukord, kus alalt lahkuvad külastajad jäid väljapääsu ette korraks tantsima," selgitab Genialistide Klubi programmijuht Jaan Kroon. "See oli kahetsusväärne olukord ja õppetund. Edaspidi lülitame muusika kinni sellises olukorras," lisab Kroon.