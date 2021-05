Karin Rask avameelselt: me tegeleme inimkonna kannibalismiga

Marten kinnitab, et enamasti ostab ta poest vaid toitu ja ka tema särk on taaskasutatud, mille ta viimati ostis. Karin tunnistab, et ei mäleta, et oleks viimati mõne asja või riide ostnud. "Minu garderoob koosneb 90% teise ringi poodidest pärit asjadest. Asjad elavad minuga koos kaua, juba keskkoolist saadik. Mul on seal ema asjad, vanaema asjad. See ülejäänud 10% kapist on siis kallimad disainerriided," sõnab ta.

"Mulle ei meeldi see lihtne fakt: inimtekkeline mass ületab maailma biomassi ehk puud, põõsad, looduse. Me tegeleme inimkonna kannibalismiga. Inimtekkeline plastik ületab kogu loomade ja mereelukate massi. Taaskasutust peaksid kõik tegema seda ja võimalikult vähe tarbima. Me peaksime reguleerima, mida ja kuidas tarbimine," jagab Marten kurvakstegevaid fakte.

Karinil on kaks moebrändi: lasterõivad Kalamaja printsess ja täiskasvanud naistele suunatud Karin Rask. Tegemist on nii-öelda aeglase moega, mis sündis sellest, kui Karin 8 aastat tagasi Uuskasutuskeskusega koostöös nende rõivastest uusi riideid tegi. "Riideid on maailmas nii palju ja ma ei taha, et maakera kannataks, sest ma tahan kunsti teha," selgitab ta.

Nii Marten kui Karin annetavad Uuskasutukeskuse kampaania raames ühe neile kalli eseme: Martenil on selleks jakk, millest ta on nüüdseks väljakasvanud ja Karinil on selleks tütre Natali kleit.