Kas tõesti? Melinda Gatesist võib saada rikkuselt teine naine maailmas

Esmaspäeval märkis Melinda Gates lahutusdokumentides kohtule, et tema abielu Bill Gatesiga on pöördumatult katki ning tema ja Bill on teinud ettepaneku jaotada nende ühisvara summas 146 miljardit.

Vara võrdselt pooleks jaotamine on USA seaduste järgi üks ainsamaid võimalusi. Ka seetõttu, et Bill ja Melinda ei ole omavahel sõlminud abielueelset kokkulepet. Kui aga taoline varade jaotamine peaks praegusel momendil tõeks osutuma, saab Melindast rikkuselt teine naine maailmas. Esikohal on hetkel 67-aastane L'Oreali omanik Françoise Bettencourt Meyers, kelle vara väärtus on 83 miljardit dollarit.

Võttes arvesse Bloombergi andmeid, selgub, et Bill Gates on hetkel rikkuselt neljas inimene maailmas. Tema vara väärtus ulatubki kuskil 146 miljardi dollarini. Suure tõenäosusega oleks ta veelgi rikkam, kui ta poleks andnud varasemalt 40 miljardit dollarit Melinda ja tema ühise fondi jaoks.

Tegu on väga suuremahulise fondiga, millel on Seattle'is üle 1600 töötaja. Sealhulgas on sihtasutus andnud pea 50 miljardit dollarit pea 135-le riigile üle maailma.