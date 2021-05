FOTOD | 33? Rohkem nagu 23! Adele avalikustas sünnipäeva puhul seninägemata pilte tema uuest figuurist

Siiski võib lauljatari Instagrami posituse pealkirjast järeldada, et Adele on vaba ja vallaline. "Thirty Free (kolmkümmend vaba - toim.)" on küll vihje tema vanusele, kuid Briti meedia arvates on värskelt lahutatud Adele kuulnud kuulujutte tema väidetavatest peigmeestest ning lauljatar soovis pealkirjaga kuulujutte kummutada.