Teele Viira paljastas, kuidas ta tütrele imeilus nimi leiti: mind ehmatas, et hakatakse arvama, justkui mina oleks seda nime nõudnud

"Kristopherile meeldis ammu Adeele nimi. Algul mind ehmatas, et hakatakse arvama, justkui mina oleks seda nime nõudnud – kuna Adeelesid kutsutakse sageli Teeledeks –, aga siis lasin sellest mõttest lahti. Selgus ka, et Kristopheri vanavanaema oli Adeele ja minugi suguvõsas on nime esinenud," selgitas Teele.