Archie tähistab teist sünnipäeva, kuid kroonitud peade postitused tõestavad, et neil pole Harry pojaga erilist sidet

Kui tavaliselt postitavad Briti kuningapere liikmed kõige hiljutisemaid fotosid, siis Archie puhul on kõik tema lähisugulased kasutanud pilte, mis on tehtud, kui ta oli alles beebi.

Näiteks kasutas prints Charlesi ja tema abikaasa Camilla ühine Instagrami konto fotot, mis on tehtud vahetult pärast Archie ristimist 6. juulil 2018. aastal. Ka prints William ja hertsoginna Catherine on postitanud foto samast päevast. Kogu kuningaperet esindav Instagrami konto on läinud veel kaugemale ning valitud on pilt, mis on tehtud vahetult pärast Archie sündi.